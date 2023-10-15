Зеленський про евакуацію українців із Сектора Гази: працюємо з партнерами

"Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинилися на Близькому Сході: в Ізраїлі та на території Сектору Газа. Триває евакуація українців з Ізраїлю: уже понад 200 людей вивезли до Румунії, переважно жінок і дітей", - заявив він.

Президент додав, що наразі готуються нові рейси для евакуації українців.

"Відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у Секторі Газа. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян", - підкреслив він.

Зеленський заявив, що українські дипломати готові допомогти кожному українцю, який цього потребує.

"Тому ще раз звертаюся до всіх українців та українок, які можуть потребувати допомоги: у будь-який час і в будь-який спосіб звертайтеся до дипломатичних представництв України та дотримуйтеся їхніх рекомендацій", - додав він.

Українці в Ізраїлі

Після нападу 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль в МЗС України повідомляли про те, що наші громадяни також є серед загиблих та постраждали.

Україна працює над евакуацією громадян. Зокрема, вже розповсюджено 200 квитків на перший евакуаційний рейс, та вже готується другий.

Крім того, українським дипломатам вдалося евакуювали неповнолітнього хлопчика із міста Сдерот. Він отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС.

До того ж в МЗС повідомили, що через напад терористів ХАМАС на Ізраїль минулими вихідними загинули щонайменше 11 громадян України.

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