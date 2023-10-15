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Зеленский об эвакуации украинцев из Сектора Газа: работаем с партнерами

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Выезд граждан из Сектора Газа заблокирован. Однако Украина работает с партнерами по эвакуации украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, которые оказались на Ближнем Востоке: в Израиле и на территории Сектора Газа. Продолжается эвакуация украинцев из Израиля: уже более 200 человек вывезли в Румынию, в основном женщин и детей", - заявил он. 

Президент добавил, что сейчас готовятся новые рейсы для эвакуации украинцев.

"Известно о почти 260 наших людей, которые сейчас находятся в Секторе Газа. Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", - подчеркнул он. 

Зеленский заявил, что украинские дипломаты готовы помочь каждому украинцу, который в этом нуждается.

"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем украинцам и украинкам, которые могут нуждаться в помощи: в любое время и любым способом обращайтесь в дипломатические представительства Украины и придерживайтесь их рекомендаций", - добавил он.

Украинцы в Израиле

После нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль в МИД Украины сообщали о том, что наши граждане также среди погибших и пострадали.

Украина работает над эвакуацией граждан. В частности, уже распространено 200 билетов на первый эвакуационный рейс и уже готовится второй.

Кроме того, украинским дипломатам удалось эвакуировать несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот. Он получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС.

К тому же в МИД сообщили, что из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль в минувшие выходные погибли по меньшей мере 11 граждан Украины.

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Владимир ЗеленскийИзраильСектор Газа