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Зеленский еще не видел российского варианта мирного договора

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не видел российских предложений по мирному договору, о которых сегодня говорили в Кремле. Он уверен, что российская сторона вообще ничего не передавала.

Об этом он сказал журналистам после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало недели".

"Уверен, что нам ничего не передали", - заявил глава государства.

В то же время Зеленский ответил на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, что теперь "мяч на стороне Украины".

"Я в принципе неплохо раньше играл в футбол. Там какие правила: надо чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", - сказал он.

Напомним, сегодня в Кремле заявили, что передали Украине проект мирного договора с "четкими формулировками".

В ответ на это в офисе президента сказали, что будут изучать российские предложения и делать выводы.

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