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Зеленский и Эрдоган договорились проработать возможность взаимодействия в энергосфере

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский в четверг, 8 июля, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили ряд важных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский и Эрдоган, в частности, обсудили перспективы взаимодействия между Украиной и Турцией в энергетической сфере.

"Президент Украины отметил, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Была достигнута договоренность о совместной проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области", - сообщили в ОП.

Также главы государств согласились на необходимости финализации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией и подтвердили договоренность провести следующий совет стратегического партнерства в Украине.

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Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоганэнергетика