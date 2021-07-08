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Зеленський та Ердоган домовилися опрацювати можливість взаємодії в енергосфері

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський у четвер, 8 липня, провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Сторони обговорили низку важливих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський та Ердоган, зокрема, обговорили перспективи взаємодії між Україною та Туреччиною в енергетичній сфері.

"Президент України зазначив, що для нашої країни, як і для Туреччини, актуальним є завдання диверсифікації джерел та маршрутів поставок природного газу. Була досягнута домовленість про спільне опрацювання можливих варіантів взаємодії у цій галузі", - повідомили в ОП.

Також глави держав погодилися на необхідності фіналізації угоди про зону вільної торгівлі між Україною й Туреччиною та підтвердили домовленість провести наступну Раду стратегічного партнерства в Україні.

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Володимир ЗеленськийРеджеп Тайіп Ердоганенергетика