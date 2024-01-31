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Зеленський: енергосистему України збережено, але цієї зими ще багато потрібно пройти

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалось зберегти енергосистему на тлі постійних російських атак. Але нашій країні ще доведеться багато пройти цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що щодня та щоночі російські терористи атакують Україну ракетами та дронами. Значну частину збивають українські сили протиповітряної оборони, але є багато влучань.

"Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулої зими, енергетична ситуація. Система збережена", - додав Зеленський.

За його словами, українців забезпечують енергією, а енергетичні об'єкти забезпечують захистом.

"Зміцнюємо наш повітряний щит. Ще доведеться багато пройти цієї зими, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни намагатимуться зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу", - додав президент.

Він також подякував усім українським військовим, які щодня та щоночі на бойових чергуваннях захищають небо нашої країни.

Ракетні удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти цієї зими продовжили спроби атаки на енергетичні об'єкти України. Але ворог не досяг мети - у країні не вводили аварійні відключення електроенергії, як це було минулої зими.

Більш детально про стан української енергосистеми можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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