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Зеленский: энергосистема Украины сохранена, но этой зимой еще многое нужно пройти

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось сохранить энергосистему на фоне постоянных российских атак. Но нашей стране еще предстоит многое пройти этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что каждый день и каждую ночь российские террористы атакуют Украину ракетами и дронами. Значительную часть сбивают украинские силы противовоздушной обороны, но есть и много попаданий. 

"Но уже 31 января. Принципиально другая, чем прошлой зимой, энергетическая ситуация. Система сохранена", - добавил Зеленский. 

По его словам, украинцев обеспечивают энергией, а энергетические объекты обеспечивают защитой. 

"Укрепляем наш воздушный щит. Еще предстоит многое пройти этой зимой, и российские террористические атаки еще будут, и россияне будут пытаться сломать нашу защиту. Осознаем угрозу", - добавил президент. 

Он также поблагодарил всех украинских военных, которые каждый день и каждую ночь на боевых дежурствах защищают небо нашей страны. 

Ракетные удары россиян

Напомним, российские оккупанты этой зимой продолжили попытки атаки на энергетические объекты Украины. Но враг не достиг цели - в стране не вводили аварийные отключения электроэнергии, как это было прошлой зимой. 

Более детально о состоянии украинской энергосистемы можете узнать в материале РБК-Украина

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