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Зеленский о едином авиапространстве с ЕС: в начале 2021 года мы это сделаем

Автор: Максим Зайченко

Президент Владимир Зеленский оценил перспективы присоединения Украины к единому авиационному пространству с Европейским союзом. По его словам, это произойдет в начале 2021 года.

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Об этом президент заявил на саммите Украина - ЕС.

"Относительно свободного авиационного пространства, заверили меня коллеги, что в начале следующего года мы наконец-то это сделаем", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским союзом ничего не угрожает. Он также заверил, что Украина имеет все критерии для сохранения безвиза.

Напомним, в июне вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что к следующему саммиту Украина-ЕС будет разблокировано подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

Отметим, по мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, авиация вернется к докризисному режиму через два года.

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