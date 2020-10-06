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Зеленський про єдиний авіапростір з ЄС: на початку 2021 року ми це зробимо

Автор: Максим Зайченко

Президент Володимир Зеленський оцінив перспективи приєднання України до єдиного авіаційного простору з Європейським союзом. За його словами, це відбудеться на початку 2021 року.

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Про це президент заявив на саміті Україна - ЄС.

"Щодо вільного авіаційного простору, запевнили мене колеги, що на початку наступного року ми нарешті це зробимо", - сказав він.

Крім цього, Зеленський заявив, що безвізовому режиму з Європейським союзом нічого не загрожує. Він також запевнив, що Україна має всі критерії для збереження безвізу.

Нагадаємо, в червні віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що до наступного саміту Україна-ЄС буде розблоковано підписання угоди про спільний авіаційний простір.

Відзначимо, на думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

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