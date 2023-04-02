Зеленський: є лише один шлях зупинити російський терор

Український президент згадав сьогоднішні обстріли росіян по Сумській та Донецькій областях та наголосив, що це лише кілька прикладів із десятків ударів, які росіяни нанесли за добу.

"Є лише один шлях зупинити російський терор і повернути безпеку всім нашим містам і громадам, від Сумської області до Донбасу, від Харківської до Херсонської області, від Київської області до Ялти. І цей шлях - воєнна перемога України. Жодного іншого шляху немає і не буде", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий в Донецькій, Херсонській, Луганській областях й на всьому нашому півдні.

"Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє", - підкреслив президент.

Нагадаємо, зранку РФ обстріляла Сумську область з мінометів, в результаті ворожої атаки загинули люди.

Також ми повідомляли, що росіяни зранку випустили по Костянтинівці дві ракети С-300 та здійснили чотири залпи з "Ураганів".

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 15 багатоповерхівок і 11 приватних будинків, дитсадок та адмінбудівлю.

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