Зеленский: есть только один путь остановить русский террор

Украинский президент вспомнил сегодняшние обстрелы россиян по Сумской и Донецкой областях и подчеркнул, что это всего несколько примеров из десятков ударов, которые россияне нанесли за сутки.

"Есть только один путь остановить российский террор и вернуть безопасность всем нашим городам и общинам, от Сумской области до Донбасса, от Харьковской до Херсонской области, от Киевской области до Ялты. И этот путь - военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что будет такой день, когда мы скажем: последний кафир сбежал или убит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях и на всем нашем юге.

"Свободным и снова безопасным будет и Крым. Украина вернет все свое", - подчеркнул президент.

Напомним, утром РФ обстреляла Сумскую область из минометов, в результате вражеской атаки погибли люди.

Также мы сообщали, что россияне утром выпустили по Константиновке две ракеты С-300 и совершили четыре залпа из "Ураганов".

В результате вражеской атаки было повреждено 15 многоэтажек и 11 частных домов, детсад и админздание.

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