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Зеленський: є інформація, що елементи зброї потрапляють у Росію через Китай

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Розвідка має інформацію, що на ринок Росії потрапляють елементи зброї з Китаю. Проте у російській зброї знаходять деталі і з інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі

"Сьогодні є різні сигнали від різних розвідок, включаючи українську, що щось, якось, якимось чином потрапляє на ринок Російської Федерації через Китай. Я б тут був дуже послідовним. Є дійсно деякі елементи, які входять до озброєння РФ, які є елементами тієї чи іншої зброї, які з Китаю", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що у російській зброї є елементи і з інших країн світу. Але це не означає, що ці країни спеціально продають Росії зброю.

"Є вихід з цієї ситуації. Ми передаємо всім країнам ті дані, які є від нашої розвідки. Якщо ми бачимо, що цей продукт належить тій чи іншій державі з будь-якого континенту і якщо цей продукт потрапляє на ринок РФ, обходячи санкції, ми передаємо цю інформацію партнерам, щоб вони зупиняли такий транзит", - заявив президент.

 

 

Ставлення Китаю до війни в Україні

Китайська влада стверджує про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні. Пекін посилює співпрацю з Росією, хоча і каже, що підтримує суверенітет України.

Китай проігнорував саміт миру України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Пекін вимагав, щоб на нього запросили представників РФ.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії зірвати саміт миру, тиснучи на лідерів інших країн. На думку Зеленського, це фактично означає підтримку війни.

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