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Зеленский и Джонсон обсудили поставки оборонительного оружия Украине

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Киев, Понедельник 28 февраля 2022 02:52
Зеленский и Джонсон обсудили поставки оборонительного оружия Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью и поставки оружия на фоне вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского и пресс-службу премьер-министра Великобритании.

Зеленский отметил, что кроме разговора с Джонсоном у него состоялась беседа с президентом Польши Анджеем Дудой. Глава государства отметил, что обсуждалась ситуация с безопасностью и совместные шаги по противодействию российской агрессии.

"Антивоенная коалиция в действии", - подчеркнул Зеленский.

В пресс-службе главы британского правительства отметили, что Джонсон намерен сделать все возможное для обеспечения доставки в Украину оборонительной помощи из Великобритании и от союзников.

При этом в ходе беседы Зеленский заявил премьеру Великобритании, что ближайшие 24 часа будут решающими для Украины. Лидеры договорились продолжить поддерживать контакты.

Напомним, накануне Джонсон заявил, что Владимир Путин пытается прикрыть реальность войны в Украине, угрожая ядерным оружием.

Отметим, 27 февраля Путин дал команду перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Война России против Украины продолжается пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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