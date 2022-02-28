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Зеленський і Джонсон обговорили постачання оборонної зброї Україні

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Київ, Понеділок 28 лютого 2022 02:52
Зеленський і Джонсон обговорили постачання оборонної зброї Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Лідери обговорили ситуацію з безпекою та постачання зброї на тлі вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського та пресслужбу прем'єр-міністра Великобританії.

Зеленський зазначив, що крім розмови з Джонсоном у нього відбулася бесіда з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава держави зазначив, що обговорювалася ситуація з безпекою та спільні кроки з протидії російській агресії.

"Антивоєнна коаліція в дії", - підкреслив Зеленський.

У пресслужбі глави британського уряду зазначили, що Джонсон має намір зробити все можливе для забезпечення доставлення в Україну оборонної допомоги з Великобританії і від союзників. Прем'єр назвав опір українського народу героїчним.

При цьому в ході бесіди Зеленський заявив прем'єру Великобританії, що найближчі 24 години будуть вирішальними для України. Лідери домовилися продовжити підтримувати контакти.

Нагадаємо, напередодні Джонсон заявив, що Володимир Путін намагається прикрити реальність війни в Україні, погрожуючи ядерною зброєю.

Зазначимо, 27 лютого Путін дав команду перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.

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