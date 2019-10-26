В ОП рассказали детали визита Зеленского в Золотое

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский прибыл в Золотое сразу после возвращения из Японии

Президент Украины Владимир Зеленский два дня находился с визитом на позициях украинских военных в Золотом. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Так, Мендель подтвердила информацию о визите Зеленского на участок разведения сил и средств в Золотом. Также пресс-секретарь президента рассказала, сколько времени Зеленский провел на Донбассе.

"После возвращения из Японии президент Владимир Зеленский навправився на Восток, уже второй день он находится в Золотом, где и заночевал. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения относительно разведения войск. Подробности поездки будут предоставлены завтра в развернутом видео", - сообщила Мендель в комментарии РБК-Украина.

Напомним, ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Сообщалось, что Зеленский прибыл, чтобы обсудить с добровольцами вопросы разведения войск.

Как писало РБК-Украина, 22 октября российские наемники осуществили обстрел участка разведение сил в районе населенного пункта Золотое. Позиции подразделений Объединенных сил в Золотом были обстреляны из стрелкового оружия.