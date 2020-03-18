Зеленский и Дуда обсудили усилия по предотвращению негативных последствий от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой обсудили координацию усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский проинформировал Дуду о мерах, которые осуществляет Украина с целью сохранения здоровья людей.

Кроме того, украинский президент поблагодарил своего польского коллегу за предоставление медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция в Польше.

В ответ на обращение Зеленского Анджей Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что 18 марта, выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают в Украину 11,5 тысячи граждан.

Кроме того, Владимир Зеленский не исключал введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.