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Зеленський про другий саміт миру: Україна підготує план, а РФ приєднається, якщо бажатиме

Вівторок 27 серпня 2024 15:36
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Зеленський про другий саміт миру: Україна підготує план, а РФ приєднається, якщо бажатиме Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна підготує план до другого саміту миру. Якщо представники Російської Федерації (РФ) захочуть, вони матимуть можливість відвідати засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

За словами президента, участь Росії у саміті миру, є "бажанням всіх країн", які вважають, що таким чином вдасться завершити війну.

"Ми підготуємо план і представники РФ, якщо захочуть, вони будуть присутні, інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн", - заявив Зеленський.

Саміт миру

У червні на території Швейцарії відбувся перший саміт миру, присвячений повномасштабній війні в Україні. У заході взяли участь представники більше ніж 100 країн та міжнародних організацій. Після завершення засідання більшість учасників підписали спільне комюніке. Росію не запрошували на саміт, проте деякі учасники висловилися за її участь у майбутніх зустрічах.

Більше інформації про те, яких успіхів досягла Україна на цьому саміті та що не вдалося реалізувати, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Наразі президент Володимир Зеленський планує розробити мирний план до кінця 2024 року, який базуватиметься на реалізації української формули миру. Детальніше про плани Києва можна дізнатися за посиланням.

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Володимир Зеленський Саміт миру
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