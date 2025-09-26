Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: відповідь буде

Голова держави нагадав, що на кордоні України та Угорщини зафіксували дрони-розвідники.



"Я доручив військовим провести повну перевірку і наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно - для оборони нашої держави", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що українці зараз найкращі в Європі в питанні захисту від будь-яких дронів. І Україна готова ділитися досвідом з іншими країнами, які потребують надійного захисту від дронових загроз. З цього питання зараз тривають переговори з десятками країн у Європі та на Близькому Сході. Також Київ запропонував Вашингтону одну з найперспективніших угод.

Президент звернув увагу, що в Данії, Норвегії та державах Балтії постійно виникають інциденти з російськими дронами.

"За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери - як майданчик старту і управління дронами. І цьому непросто запобігти, але реально, і цьому треба вчитися, треба робити відповідний потенціал", - наголосив Зеленський.