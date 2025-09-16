Зеленський про дрони РФ у Польщі: Путін перевіряє, на що здатне НАТО

Після новин про те, що британські винищувачі виконували завдання з протиповітряної оборони над Польщею через дрони РФ, журналіст запитав Зеленського, яке послання Путін посилає європейцям.

Глава української держави вважає, що це свого роду перевірка, на що готовий Альянс.

"Він випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як у дипломатичному, так і в політичному плані, і як на це відреагує місцеве населення", - сказав президент.

Також Зеленський вважає, що порушивши повітряний простір Польщі, РФ посилає Заходу ще один сигнал щодо України.

"Вони посилають ще один сигнал. Не смійте надавати Україні додаткові системи ППО, тому що вони можуть знадобитися вам самим", - резюмував глава держави.