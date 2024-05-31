Зеленський про дозвіл США бити по території Росії: отримав повідомлення від військових

"У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це", - сказав глава держави.

Він заявив, що рішення США щодо використання наданої зброї - це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.

"Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що бачу - це у будь-якому випадку є кроком вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть біля кордону", - зазначив Зеленський.