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Зеленський про дозвіл США бити по території Росії: отримав повідомлення від військових

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США передали сигнал Україні щодо дозволу бити по території Росії американською зброєю сьогодні, 31 травня. Повідомлення передали через військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції на третьому саміті Україна - Північна Європа

"У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це", - сказав глава держави.

Він заявив, що рішення США щодо використання наданої зброї - це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.

"Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що бачу - це у будь-якому випадку є кроком вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть біля кордону", - зазначив Зеленський.

 

 

Що цьому передувало

Сьогодні стало офіційно відомо, що США дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії. Проте Вашингтон встановив обмеження - використовувати зброї США можна лише у прикордонних територіях Харківської області.

Також подібне рішення ухвалила Німеччина. Берлін дозволив України бити по прикордонних районах РФ для захисту Харкова.

Як пише видання Bild, Німеччина дозволила Україні бити на відстань до 40 км по території Росії. Для ударів розглядаються дві системи озброєнь Німеччини - самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II.

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