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Зеленский досрочно снял выговор с замов Богдана

Новости » Политика     27.12.2019 - 10:09
Зеленский досрочно снял выговор с замов Богдана
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент отменил дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей Трофимова и Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно снял выговор с заместителей главы Офиса президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко. Об это говорится в соответствующем указе президента от 26 декабря №958/2019.

Таким образом президент отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей Трофимова и Тимошенко во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с Трофимова Сергея Владимировича - первого заместителя руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича - заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Напомним, ранее Зеленский уволил Александра Склярова с должности члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Также президент утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета. В частности, секретарем Нацинвестсовета стал народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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