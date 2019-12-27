ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський достроково зняв догану із заступників Богдана

Новини » Політика     27.12.2019 - 10:09
Зеленський достроково зняв догану із заступників Богдана
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент скасував дисциплінарне стягнення за неналежне виконання посадових обов'язків Трофимова та Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський достроково зняв догану із заступників голови Офісу президента Сергія Трофимова та Кирила Тимошенко. Про це йдеться у відповідному указі президента від 26 грудня №958/2019.

Таким чином президент скасував дисциплінарне стягнення у вигляді догани за неналежне виконання посадових обов'язків Трофимова та Тимошенко під час робочої поїздки Зеленського у Дніпропетровську область.

Зняти достроково догану, оголошену указом президента України від 17 вересня 2019 № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", з Трофимова Сергія Володимировича - першого заступника керівника Офісу президента України; Тимошенко Кирила Владленовича - заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Олександра Склярова з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Також президент затвердив персональний склад Національного інвестиційного ради. зокрема, секретарем Нацинвестсовета став народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Зеленський підписав закон, що допускає можливість імпорту е/е з Росії Зеленський підписав закон про ліквідацію "майданчиків Яценко"
Новини України Володимир Зеленськийнаказвыговор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся