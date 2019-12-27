Зеленський достроково зняв догану із заступників Богдана

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент скасував дисциплінарне стягнення за неналежне виконання посадових обов'язків Трофимова та Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський достроково зняв догану із заступників голови Офісу президента Сергія Трофимова та Кирила Тимошенко. Про це йдеться у відповідному указі президента від 26 грудня №958/2019.

Таким чином президент скасував дисциплінарне стягнення у вигляді догани за неналежне виконання посадових обов'язків Трофимова та Тимошенко під час робочої поїздки Зеленського у Дніпропетровську область.

Зняти достроково догану, оголошену указом президента України від 17 вересня 2019 № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", з Трофимова Сергія Володимировича - першого заступника керівника Офісу президента України; Тимошенко Кирила Владленовича - заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Олександра Склярова з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Також президент затвердив персональний склад Національного інвестиційного ради. зокрема, секретарем Нацинвестсовета став народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.