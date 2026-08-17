Зеленський досі спілкується з Єрмаком? Що кажуть в оточенні президента

Джерело з близького оточення Зеленського припускає, що Єрмак, "мабуть, і далі президентові щось підказує", йдеться у матеріалі "Топ-менеджери Зеленського: хто впливає на президента та за що вони відповідають".

"Але це "бутіково", не в промислових масштабах. До кадрового перезавантаження Єрмак точно стосунку не мав", - розповів співрозмовник РБК-Україна.

З іншого боку, як зауважило джерело РБК-Україна, ніхто не заважає Єрмаку вести "цю його адвокатську діяльність, допомогли йому гроші на заставу зібрати".

"Взагалі, після Богдана (ексголови ОП Андрія Богдана - ред.) начальник ввів такий принцип: якщо вже розходитись, то так, щоб не повбивати один одного потім у процесі", - додав співрозмовник РБК-Україна.