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Зеленський досі спілкується з Єрмаком? Що кажуть в оточенні президента

07:10 17.08.2026 Пн
2 хв
Чи мав колишній керівник Офісу президента стосунок до перезапуску уряду?
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Фото: Володимир Зеленський та Андрій Єрмак (president.gov.ua)

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак зараз має досить обмежений вплив на президента Володимира Зеленського. Хоча вони підтримують контакт.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в президентському оточенні.

Джерело з близького оточення Зеленського припускає, що Єрмак, "мабуть, і далі президентові щось підказує", йдеться у матеріалі "Топ-менеджери Зеленського: хто впливає на президента та за що вони відповідають".

"Але це "бутіково", не в промислових масштабах. До кадрового перезавантаження Єрмак точно стосунку не мав", - розповів співрозмовник РБК-Україна.

З іншого боку, як зауважило джерело РБК-Україна, ніхто не заважає Єрмаку вести "цю його адвокатську діяльність, допомогли йому гроші на заставу зібрати".

"Взагалі, після Богдана (ексголови ОП Андрія Богдана - ред.) начальник ввів такий принцип: якщо вже розходитись, то так, щоб не повбивати один одного потім у процесі", - додав співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента. Це відбулося на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі", який спалахнув через розслідування у так званій справі "Мідас".

У травні 2026 року Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП в іншій справі - "Династія". Мова про ймовірну легалізацію грошей, отриманий від оборудок в "Енергоатомі", через будівництво житлового комплексу під Києвом.

Суд відправив Єрмака до СІЗО, але через декілька днів за нього внесли 140 млн гривень застави, і він вийшов на свободу. Зараз колишній керівник Офісу президента займається адвокатською діяльністю та проєктом юридичної підтримки військових "Адвокат+".

Днями довкола цього проєкту спалахнув скандал. До "Адвокат+" приєднався армійський корпус "Хартія", що викликало обурення у підрозділі й не тільки.

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Володимир ЗеленськийАндрій Єрмак