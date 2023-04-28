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Зеленський доручив Залужному відправляти на фронт тилових військкомів

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти на фронт військкомів з тилу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова під час пресконференції.

Як пояснив Резніков, йдеться про військкомів, які давно сидять у центрах комплектацій.

"А направляти на їхнє місце (військкомів, - ред.) військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, зокрема, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", - додав міністр оборони України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в травні Верховна рада ймовірно ухвалить чергове рішення про продовження воєнного стану й загальної мобілізації.

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Володимир ЗеленськийОлексій РезніковВалерій ЗалужнийВійна в Україні