Зеленський доручив Залужному відправляти на фронт тилових військкомів

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти на фронт військкомів з тилу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова під час пресконференції.
Як пояснив Резніков, йдеться про військкомів, які давно сидять у центрах комплектацій.
"А направляти на їхнє місце (військкомів, - ред.) військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, зокрема, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", - додав міністр оборони України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в травні Верховна рада ймовірно ухвалить чергове рішення про продовження воєнного стану й загальної мобілізації.
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