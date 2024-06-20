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Зеленський доручив встановити сонячні панелі в усіх школах і лікарнях України

Архівне фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У кожній школі та лікарні України мають з'явитися сонячні панелі. А контролювати цей процес мають обласні адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За його словами, сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з'явитися в кожній школі, в кожній лікарні. 

"Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - додав президент.

Такі пропозиції надійшли у зв'язку зі складною ситуацією в енергосфері України після російських обстрілів.

Ставка Зеленського

Варто підкреслити, що ця заява з'явилася після проведення Зеленським Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, вона була присвячена ситуації з енергетикою в Україні. Президент уточнив, що було доручено уряду розробити умови, які спростять для людей установку сонячних панелей і акумуляторів.

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Володимир ЗеленськийЕлектроенергіяШколаЛікарні