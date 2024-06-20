Зеленський доручив встановити сонячні панелі в усіх школах і лікарнях України

За його словами, вона була присвячена ситуації з енергетикою в Україні. Президент уточнив, що було доручено уряду розробити умови, які спростять для людей установку сонячних панелей і акумуляторів.

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