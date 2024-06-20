Зеленский поручил установить солнечные панели во всех школах и больницах Украины

По его словам, солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице.

"Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне", - добавил президент.

Такие предложения поступили в связи со сложной ситуацией в энергосфере Украины после российских обстрелов.

Ставка Зеленского

Стоит подчеркнуть, что это заявление появилось после проведения Зеленским Ставки верховного главнокомандующего.