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Зеленський доручив уряду вирішити проблему з підвищенням тарифів на воду

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на водопостачання є ганебним та не професійним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Сьогодні з’явилося повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення", - заявив президент.

За його словами, він вже доручив уряду представити варіанти рішення даного питання.

Тарифи на воду

Раніше РБК-Україна повідомляло, що тарифи на воду планували підняти ще на початку червня. Однак тоді підвищення відклали у зв'язку з тим, що спочатку нові тарифи на воду необхідно було прорахувати для бізнесу.

Також Кабінет міністрів України підняв тариф на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 гривні за кВт-год. Рішення продиктоване підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду та дорогими ремонтами після російських атак.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це мінімальний тариф, який дозволить зберегти енергетичну систему.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що НКРЕКП ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не порадившись з урядом.

Про те, на скільки виростуть платіжки, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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