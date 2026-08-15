Зеленський доручив створити закон про захист національних святинь України

Про майбутній закон президент розповів під час церемонії з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври.

За його словами, він уже підписав указ про заходи для захисту українських національних святинь та обговорив документ із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Я прошу парламент підтримати відповідний закон, щоб визначити чітко: що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території нашої держави", - сказав глава держави.

За його словами, закріплений законом статус має посилити захист українських святинь, музейних колекцій і культурної спадщини, а також розширити фінансові, юридичні та інші можливості для тих, хто займається їх збереженням.

Що передбачає указ

Кабінету Міністрів доручено до 24 серпня цього року розробити проєкт закону про захист національних святинь українського народу. У документі мають прописати, зокрема, критерії, за якими об'єкт зможе отримати статус національної святині.

До переліку планують включати об'єкти, що вже мають статус пам'ятки національного значення та/або входять до Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО - визначні й унікальні центри історичної пам'яті, духовності та культури українців, які відіграли роль у формуванні української нації та державності.

Закон також має врегулювати, як саме формуватимуть цей перелік, які додаткові заходи охорони застосовуватимуть до включених об'єктів і які повноваження отримають органи влади, зокрема щодо державних програм захисту таких об'єктів з урахуванням міжнародних стандартів.

Окремо передбачається відповідальність за знищення та руйнування національних святинь.

Кабмін також має готувати й просувати номінації українських об'єктів до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та вдосконалити політику охорони пам'яток в умовах російської агресії.

Міністерству закордонних справ доручено ширше інформувати світ про злочини Росії проти культурної спадщини України.

Домагатися відповідальності РФ за ці злочини, підтримувати українські номінації в ЮНЕСКО, а також залучати міжнародні кошти, репарації та інші стягнення з Росії на охорону й реставрацію українських пам'яток.