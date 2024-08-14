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Зеленський доручив Сирському розглянути можливість посилення позицій на сході

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України (ЗСУ) Олександру Сирському розглянути можливість посилення позицій Сил оборони на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Сирського щодо ситуації на всіх основних напрямках фронту.

За словами Сирського, українські бійці продовжують  введення оборонних операцій в східних та південних зонах. Зокрема основні зусилля зосереджені на Торецькому та Покровському напрямках з метою недопущення просування ворога та завдання йому максимальних втрат. 

"Подивіться, будь ласка, якщо там чогось ще не вистачає, ми можемо надати... Розумію, що непросто, але, може там ще можемо якось посилити наші війська на цих напрямках. Зверніть на це увагу", - заявив Зеленський у відповідь. 

Ситуація на фронті 

Протягом тривалого часу Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Щодня там відбувається значна частина від усіх боєзіткнень. 

Лише за минулу добу, 13 серпня, на фронті було зафіксовано 134 бойових зіткнення, 54 з яких відбулись саме на Покровському напрямку. У тому ж числі 19 атак ворог здійснив на Торецькому напрямку. 

Тим часом ворог почав перекидати на Курський напрямок військових, які повинні були посилити Покровський напрямок. 

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Війна в УкраїніОлександр СирськийВолодимир Зеленський