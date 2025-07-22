Зеленський доручив сформувати команду для переговорів з РФ: її очолить Умєров
Президент Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію України на переговори з РФ 23 липня. Команду очолить секретар РНБО Рустем Умєров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
Глава держави провів нараду напередодні переговорів з російською стороною у Туреччині.
Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом. Зеленський наголосив, що Україна готова працювати заради звільнення полонених та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів.
"Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", - додав президент.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про координацію дипломатичної роботи з партнерами у Європі та США.
"Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС та Офісу президента", - наголосив Зеленський.
Фото: делегацію РФ на переговорах в РФ очолить Умєров (t.me/V_Zelenskiy_official)
Переговори України та РФ
Нагадаємо, що делегації України та Росії провели вже два раунди переговорів у Стамбулі. Головним досягненням цих зустрічей була організація масштабних обмінів полонених, а також обмін тілами загиблих військових.
Як повідомив Зеленський, третій раунд переговорів України та РФ запланований на середу, 23 липня. Він також пройде в Стамбулі.
За словами президента, головними темами переговорів буде повернення полонених та дітей, а також можлива зустріч лідерів.
Варто зазначити, що в Кремлі виступили "за" третій раунд переговорів. Москва стверджує, що під час зустрічі збирається обговорити меморандуми про завершення війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.