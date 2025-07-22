Зеленский поручил сформировать команду для переговоров с РФ: ее возглавит Умеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Глава государства провел совещание накануне переговоров с российской стороной в Турции.

Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время. Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать ради освобождения пленных и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров.

"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", - добавил президент.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о координации дипломатической работы с партнерами в Европе и США.

"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД и Офиса президента", - подчеркнул Зеленский.

Фото: делегацию РФ на переговорах в РФ возглавит Умеров (t.me/V_Zelenskiy_official)