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Зеленский поручил сформировать команду для переговоров с РФ: ее возглавит Умеров

Киев, Вторник 22 июля 2025 11:59
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Зеленский поручил сформировать команду для переговоров с РФ: ее возглавит Умеров Фото: секретарь СНБО Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию Украины на переговоры с РФ 23 июля. Команду возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Глава государства провел совещание накануне переговоров с российской стороной в Турции.

Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время. Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать ради освобождения пленных и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров.

"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", - добавил президент.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о координации дипломатической работы с партнерами в Европе и США.

"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД и Офиса президента", - подчеркнул Зеленский.

Фото: делегацию РФ на переговорах в РФ возглавит Умеров (t.me/V_Zelenskiy_official)

Переговоры Украины и РФ

Напомним, что делегации Украины и России провели уже два раунда переговоров в Стамбуле. Главным достижением этих встреч была организация масштабных обменов пленных, а также обмен телами погибших военных.

Как сообщил Зеленский, третий раунд переговоров Украины и РФ запланирован на среду, 23 июля. Он также пройдет в Стамбуле.

По словам президента, главными темами переговоров будет возвращение пленных и детей, а также возможная встреча лидеров.

Стоит отметить, что в Кремле выступили "за" третий раунд переговоров. Москва утверждает, что во время встречи собирается обсудить меморандумы о завершении войны.

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Владимир Зеленский СНБО Рустем Умеров Переговоры в Турции
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