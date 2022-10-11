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Зеленський доручив розвідці встановити причетних до ракетної атаки по Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський доручив розвідці встановити всіх причетних до масованої ракетної атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Особливе завдання для розвідки – встановити всіх, хто задіяний у цих масованих ракетних атаках проти України та схемах з іранськими дронами", - зазначив президент України.

За його словами, індивідуальна відповідальність терористів за скоєні злочини має бути такою самою, як і відповідальність країни-терориста.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО. Сьогодні, 11 вересня, окупанти випустили містами України понад 40 ракет. Більшість із них було збито силами ППО.

Пізніше стало відомо, що внаслідок масованих ранкових обстрілів Росія пошкодила у Києві понад 40 житлових будинків. Також пошкодження зазнали навчальні заклади та об'єкти критичної інфраструктури.

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