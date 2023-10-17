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Зеленський доручив розширити повноваження Конгресу місцевих та регіональних влад

Вівторок 17 жовтня 2023 19:30
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Зеленський доручив розширити повноваження Конгресу місцевих та регіональних влад Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з Конгресом місцевих та регіональних влад України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, Конгрес є важливим і результативним майданчиком прямої комунікації з громадами та розв'язання нагальних питань, які є в регіонах, взаємодії місцевої влади з усіма структурами центральної влади, з урядом, а також Верховною Радою.

"Я вдячний усім, хто активно працює в межах Конгресу. Зокрема, щодо того, що стосується відновлення та підготовки до зими. Але, звичайно, роботу Конгресу варто розширити й на більший спектр питань – і щодо соціальної сфери, і щодо звʼязку, і щодо створення робочих місць, і щодо багатьох-багатьох інших речей, які важливі людям по всій країні", - сказав президент.

Підготовка до зими

Цієї зими росіяни можуть знову вдати до ударів по об'єктах енергетики, щоб залишити українців без світла під час опалювального сезону.

Водночас, в Міністерстві енергетики запевняють, що попри попередні обстріли, Україна під час майбутнього опалювального сезону зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії.

Однак в "Укренерго" все ж радять українцям не поспішати позбуватися генераторів, які були куплені під час минулого опалювального сезону.

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