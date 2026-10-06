Зеленський доручив посилити захист ключових об’єктів

Також ми писали, що Росія, ймовірно, почала цьогорічну кампанію ударів по українській енергетиці раніше, ніж зазвичай.

В ISW припустили, що Москва прагне завдати ударів по вже пошкодженій системі до посилення українського захисту від нових балістичних ракет і реактивних дронів.