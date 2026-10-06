Зеленский поручил усилить защиту ключевых объектов

По итогам селектора с ключевыми службами президент поручил правительственным и военным. Основное внимание было уделено распределению средств защиты неба.

Речь также шла об организации рубежей прикрытия для определенных объектов. Речь идет об усилении защиты важных объектов от воздушных атак.

Отдельно во время селектора обсудили обеспечение истребителей F-16. Украина обеспечивает их необходимой амуницией, средствами перехвата и противоракетами.

В то же время, самой сложной остается ситуация с антибалистической защитой. Его снабжение зависит от ежедневного сотрудничества Украины с партнерами.

Напомним, накануне стало известно об обновленной российской "Герань-4".

По данным ГУР, осенью РФ принялась применять версию с новой навигацией и боевой частью для поражения мостов и опор воздушных линий электропередач.

В новой версии дрона появились дополнительные системы навигации, в частности оптико-электронная система, помогающая удерживать маршрут.

Также россияне сменили боевую часть и двигатель беспилотника.