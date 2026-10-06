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Зеленский поручил усилить защиту ключевых объектов

14:22 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным и правительственным чиновникам усилить защиту ключевых объектов и определить рубежи прикрытия перед атаками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

По итогам селектора с ключевыми службами президент поручил правительственным и военным. Основное внимание было уделено распределению средств защиты неба.

Речь также шла об организации рубежей прикрытия для определенных объектов. Речь идет об усилении защиты важных объектов от воздушных атак.

Отдельно во время селектора обсудили обеспечение истребителей F-16. Украина обеспечивает их необходимой амуницией, средствами перехвата и противоракетами.

В то же время, самой сложной остается ситуация с антибалистической защитой. Его снабжение зависит от ежедневного сотрудничества Украины с партнерами.

Напомним, накануне стало известно об обновленной российской "Герань-4".

По данным ГУР, осенью РФ принялась применять версию с новой навигацией и боевой частью для поражения мостов и опор воздушных линий электропередач.

В новой версии дрона появились дополнительные системы навигации, в частности оптико-электронная система, помогающая удерживать маршрут.

Также россияне сменили боевую часть и двигатель беспилотника.

Также мы писали, что Россия, вероятно, начала кампанию ударов по украинской энергетике раньше обычного.

В ISW предположили, что Москва стремится нанести удары по уже поврежденной системе к усилению украинской защиты от новых баллистических ракет и реактивных дронов.

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