Зеленський доручив підготувати спеціальну санкційну операцію проти РФ

Україна готує нові санкції проти РФ

Зеленський зауважив, що найголовніше завдання - не давати Росії часу адаптуватися до обмежень.

"Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б", - каже президент.

На нараді обговорили також використання Росією верстатів і технологій, які Москва точно не змогла б створити самостійно.

"Треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв’язки держави-агресора зі світом", - впевнений Зеленський.

Також президент доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції. Вона повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість, а саме - визначені компанії у визначених напрямках.

"Кожен з учасників наради отримав чіткі завдання. Розраховую на повне виконання. Слава Україні!", - резюмував він.

Раніше РБК-Україна писало, що ще 23 компанії військово-промислового комплексу Росії потрапили під українські санкції.