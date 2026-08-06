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Зеленський доручив підготувати спеціальну санкційну операцію проти РФ

19:29 06.08.2026 Чт
2 хв
Україна продовжить обмеження російського ВПК
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)

Пройшла координаційна нарада на вищому рівні щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну, розв'язану проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Україна готує нові санкції проти РФ

Зеленський зауважив, що найголовніше завдання - не давати Росії часу адаптуватися до обмежень.

"Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б", - каже президент.

На нараді обговорили також використання Росією верстатів і технологій, які Москва точно не змогла б створити самостійно.

"Треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв’язки держави-агресора зі світом", - впевнений Зеленський.

Також президент доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції. Вона повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість, а саме - визначені компанії у визначених напрямках.

"Кожен з учасників наради отримав чіткі завдання. Розраховую на повне виконання. Слава Україні!", - резюмував він.

Раніше РБК-Україна писало, що ще 23 компанії військово-промислового комплексу Росії потрапили під українські санкції.

Також Зеленський зауважив, що створити власну балістику і розробити антибалістичну систему вдалося абсолютній меншості країн світу. Україна здатна це зробити вже зовсім скоро.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаСанкції проти Росії