Зеленский поручил подготовить специальную санкционную операцию против РФ

Украина готовит новые санкции против РФ

Зеленский заметил, что самая главная задача - не давать России времени адаптироваться к ограничениям.

"Видим, что в каждой российской ракете, в каждом дроне, у большинства других видов российского оружия есть критические компоненты из других стран, без которых такого оружия просто не было бы", - говорит президент.

На совещании обсудили также использование Россией станков и технологий, которые Москва точно не смогла создать самостоятельно.

"Нужно больше давления, чтобы ограничивать такие связи государства-агрессора с миром", - уверен Зеленский.

Также президент поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции. Она должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность, а именно - определенные компании в определенных направлениях.

"Каждый из участников совещания получил четкие задачи. Рассчитываю на полное исполнение. Слава Украине!", - резюмировал он.

Ранее РБК-Украина писала, что еще 23 компании военно-промышленного комплекса России попали под санкции.