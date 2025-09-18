Зеленський доручив підготувати щорічне послання президента до Ради

У середу, 17 вересня, Володимир Зеленський підписав розпорядження №115/2025-рп про підготовку щорічного послання президента України парламенту. У документі йдеться про необхідність представити Верховній Раді звіт про внутрішнє і зовнішнє становище держави.

Для виконання завдання було створено робочу групу, яку очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Його заступником призначено директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Боголова. На нього покладено методичний і науковий супровід процесу розроблення проєкту.

До складу групи увійшли заступники глави ОП Ірина Верещук, Ігор Жовква, Олена Ковальська, Віктор Микита, Ірина Мудра, Павло Паліса та Олег Татаров. Крім того, до переліку учасників включено керівника Державного управління справами Ігоря Лисого.

Згідно з розпорядженням, протягом місяця група має визначити структуру майбутнього документа і графік його підготовки. Крім цього, їй належить розробити зміст матеріалів, які стануть основою президентського послання.

Остаточний проєкт необхідно підготувати та передати на розгляд не пізніше ніж 1 грудня. Найближчими тижнями команда президента працюватиме над системним документом, який традиційно відображає ключові пріоритети внутрішньої та зовнішньої політики України.