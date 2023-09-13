Мобілізація та студенти. Кого точно не призиватимуть, а хто все ж може служити

Мобілізація в Україні триває з перших днів повномасштабного вторгнення. Проте, певні категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема, це студенти.

Детальніше про те, чи можуть призвати студентів на службу - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Закон

Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову на військову службу не підлягають, зокрема, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Тож, на студентів заочної форми навчання ця норма не поширюється.

Зазначимо, призову також не підлягають науковців, які мають вчене звання або науковий ступінь, педагоги, за умови, що вони працюють у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Нова ініціатива

Нещодавно в парламенті з'явилась нова ініціатива, якою пропонується ввести межу за віком для відстрочки від мобілізації студентів - до 30 років. Ця норма в першу чергу стосується здобувачів другої вищої освіти.

Так, пропонується в законі вказати, що призову на військову службу не підлягають:

студенти, які за денною або дуальною формами здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий у послідовності, визначеній законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Міносвіти

Очільник МОН Оксен Лісовий нещодавно зазначив, що існує певна тенденція - "люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації".

Коментуючи новий законопроєкт, Лісовий пояснив, що у запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Разом з тим, відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогів, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).

Що ще пропонує Рада

Крім того, в Раді зареєстрували ще одну законодавчу ініціативу, яка цього разу стосується і студентів, які здобувають першу вищу освіту. Знову ж таки, пропонується внести зміни до норми закону про мобілізацію щодо студентів. Ініціатор законопроєкт пропонує оплачувати навчання коштом держави в обмін на згоду на призов.

Пропонуються такі зміни:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації, у такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян.