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Зеленський доручив опрацювати маркування товарів працюючих в Росії іноземних компаній

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати маркування товарів працюючих у Росії іноземних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь на петицію.

У петиції йшла мова, що частина іноземних компаній зберегли присутність на російському ринку, вони досі залишаються лідерами у своїх сегментах на українському ринку. Президенту запропонували зобов'язати такі компанії маркувати товари, що імпортуються в Україну, особливою міткою.

"Економічна присутність міжнародних компаній в РФ збільшує
фінансово-економічні ресурси держави-агресора, що використовуються для
ведення злочинної війни проти України. Застосування в межах правового поля інструментів щодо спонукання іноземних суб’єктів господарювання до припинення економічних зв’язків з РФ є частиною комплексної роботи державних інституцій та громадянського суспільства з метою наближення нашої перемоги", - йдеться у відповіді.

Зеленський доручив прем'єр-міністру України Денису Шмигалю забезпечити опрацювання порушених в електронній петиції питань відповідно до компетенції.

Нагадаємо, що Верховна Рада може затвердити рішення щодо застосування секторальних спеціальних економічних санкцій до фінансових установ Росії.

Україна та Європейський союз спільно працюють над підготовкою нового пакету санкцій проти держави-окупанта Росії.

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