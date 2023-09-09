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Зеленський доручив оновити систему професійних свят

Фото: український президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Україні оновлять систему професійних свят і днів пам’яті в Україні. Адже зараз нерідко буває, що професійне свято проходить в день жалоби чи день пам'яті.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Зеленський зазначив, що вже багато років у другу суботу вересня в Україні відзначають одночасно День фізичної культури й спорту та День українського кіно.

"І подібних збігів у нашому календарі надто багато. День юриста і День художника. День будівельника і День працівників ветеринарної медицини. Є збіги професійних днів і днів пам’яті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається з Днем науки. Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів", - наголоси президент.

Він зауважив, що деякі професійні спільноти досі відзначають свій день за радянськими лекалами. Водночас, як деякі надзвичайно важливі дні пам’яті та дні українських здобутків узагалі не відображені в офіційному календарі.

"Власне, я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її справедливо й логічно", - додав президент.

Нагадаємо, що під час відеозвернення глава держави також заявив, що російські окупанти готуються знову завдавати ударів протягом зими, однак Україна має вистояти.

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Володимир Зеленськийсвята