RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский поручил обновить систему профессиональных праздников

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Украине обновят систему профессиональных праздников и дней памяти в Украине. Ведь сейчас нередко бывает, что профессиональный праздник проходит в день траура или день памяти.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Зеленский отметил, что уже много лет во вторую субботу сентября в Украине отмечают одновременно День физической культуры и спорта и День украинского кино.

"И подобных совпадений в нашем календаре слишком много. День юриста и День художника. День строителя и День работников ветеринарной медицины. Есть совпадения профессиональных дней и дней памяти. В частности, в следующем году, в мае, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа совпадает с Днем науки. Очевидно, что есть много недопустимых смешений смыслов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что некоторые профессиональные сообщества до сих пор отмечают свой день по советским лекалам. В то же время, как некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в официальном календаре.

"Собственно, я поручил правительству Украины соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее справедливо и логично", - добавил президент.

Напомним, что во время видеообращения глава государства также заявил, что российские оккупанты готовятся снова наносить удары в течение зимы, однако Украина должна выстоять.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийсвята