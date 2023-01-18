Зеленський доручив Нацполіції та СБУ розібратися в авіакатастрофі в Броварах

"Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється", - написав Зеленський.

Він нагадав, що серед жертв аварії міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічник та екіпаж гвинтокрила.

"Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей. Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося", - зазаначив Зеленський.

Президент додав, що наразі на місці трагедії працюють усі служби.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 січня в Броварах розбився гелікоптер з керівництвом МВС, на борту якого знаходилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перший заступник міністра та державний секретар МВС.

Відомо, що вони прямували у відрядження в одну з "гарячих" точок, де йдуть бойові дії.

Наразі правоохоронці розглядають усі можливі версії падіння вертольота у Броварах. А глава уряду Денис Шмигаль вже поручив створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії.

Всі подробиці авіакатастрофи в Броварах читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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