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Керівництво МВС направлялося гелікоптером в одну з "гарячих" точок, - ОП

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Бровари, Середа 18 січня 2023 11:24
Керівництво МВС направлялося гелікоптером в одну з "гарячих" точок, - ОП Фото: керівництво МВС направлялося гелікоптером в одну з "гарячих" точок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Керівництво МВС, яке розбилося в авіакатастрофі в Броварах, летіло гвинтокрилом у відрядження в одну з "гарячих" точок на якій тривають бойові дії в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ОП Кирила Тимошенка під час брифінгу.

На питання журналістів, яка була мета польоту, він відповів:

"Звісно, це мета у справах в одну з гарячих точок, яки є в нас в країні і де проходять бойові дії. Більше подробиць щодо цього ми трохи пізніше надамо".

Нагадаємо, що сьогодні в Броварах розбився гелікоптер з керівництвом МВС. На борту знаходилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перший заступник міністра та державний секретар МВС.

Наразі відомо про 17 загиблих внаслідок катастрофи, з них троє дітей. Всього ж на борту було дев'ятеро осіб. Генпрокуратура розглядає всі можливі версії аварії.

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