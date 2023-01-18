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Через падіння гелікоптера у Броварах п'ять постраждалих, є загиблі

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Бровари, Середа 18 січня 2023 09:43
Через падіння гелікоптера у Броварах п'ять постраждалих, є загиблі Фото: через падіння гелікоптера у Броварах п'ять постраждалих, є загиблі (t.me/Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок падіння гелікоптера в Броварах відомо вже про щонайменше п'ять постраждалих. Також є інформація про загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці поліції Київської області Ірини Прянішнікової "Суспільному".

"Попередньо відомо про близько п'ятьох поранених, також є загиблі через падіння гвинтокрила в Броварах", - розповіла Прянішнікова.

Що відомо про падіння гвинтокрила в Броварах

Нагадаємо, сьогодні на територію дитячого садочка в Броварах впав гвинтокрил, після чого на місці спалахнула пожежа. Про це спочатку повідомили очевидці, а потів і офіційно підтвердили правоохоронці та в ОП.

Згодом надійшла інформація про постраждалих та загиблих.

Наразі на місці події працюють рятувальники, що стало причиною падіння гвинтокрила наразі не відомо.

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