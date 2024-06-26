Зеленський доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту

На нараді глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія.

Як зазначається, за підсумками наради Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі безпілотників між різними ділянками фронту.

Крім того, президент також доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Додамо, що Покровський напрямок - це колишній Авдіївський напрямок. Він залишається найактивнішою ділянкою фронту. За останніми даними Генерального штабу, з початку поточної доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українських воїнів на Покровському напрямку.

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