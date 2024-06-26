Зеленський доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Донецької області провів нараду щодо безпеки та ситуацію у регіоні. Він доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
На нараді глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія.
Як зазначається, за підсумками наради Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі безпілотників між різними ділянками фронту.
Крім того, президент також доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.
Додамо, що Покровський напрямок - це колишній Авдіївський напрямок. Він залишається найактивнішою ділянкою фронту. За останніми даними Генерального штабу, з початку поточної доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українських воїнів на Покровському напрямку.
скриншот deepstatemap.live
Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський разом з головкомом ЗСУ Олександром Сирським поїхав у Донецьку область, зокрема він відвідав місто Покровськ.
На Донбасі глава держави представив нового командувача Об’єднаних сил генерала Андрія Гнатова, а також зустрівся з захисниками та медиками.
Крім того, Зеленський анонсував рішення щодо деяких посадовців, які не були біля лінії фронту, попри свої обов'язки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.