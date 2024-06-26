Буде окрема розмова. Зеленський анонсував рішення щодо деяких посадовців

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки у Донецьку область, анонсував рішення щодо деяких чиновників. Мова про тих, хто попри свої обов'язки, не був поблизу фронту по пів року.

"Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут (на Донбасі, – ред), і в інших місцях поблизу фронту - у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно", - сказав він.

Президент зізнався, що був здивований тим, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше.

"Буду робити щодо них відповідні висновки", - констатував Зеленський.