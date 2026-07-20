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Зеленський доручив максимально посилити Україну до серпня

22:20 20.07.2026 Пн
2 хв
Серпень може стати важливим місяцем для України
aimg Анастасія Никончук
Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має максимально посилитися до серпня та підготуватися до можливих дій Росії восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента України Володимира Зеленського у мережі Telegram.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів спеціальне засідання Ставки за підсумками кількох днів спілкування із командирами корпусів, які виконують ключові бойові завдання.

"Україна має увійти в серпень максимально посиленою і підготуватися до різних варіантів подій та поведінки Росії восени", - заявив гарант.

За словами глави держави, для цього триває робота над коригуванням оборонної стратегії, а також визначенням першочергових напрямків виробництва та постачання озброєння для армії.

Засідання Ставки 20 липня

На спеціальному засіданні Ставки командири армійських корпусів обговорили з виробниками озброєння та представниками державних відомств ключові потреби фронту, питання забезпечення військ, а також недоліки окремих зразків військової продукції.

Як повідомив президент, такий формат взаємодії було організовано вперше. В обговоренні взяли участь командири корпусів, українські виробники озброєння та техніки, представники Міністерства оборони, Міністерства фінансів та профільних спецслужб.

Серед учасників засідання були командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ, командири 10-го, 11-го та 19-го армійських корпусів, а також представники підрозділів "Хартія", "Азов" та підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Нагадуємо, що Володимир Зеленський продовжує серію зустрічей із командирами Збройних сил України, присвячених ситуації на фронті, потребам армії та питанням подальшого посилення обороноздатності країни.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні