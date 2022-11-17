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Зеленський доручив Данілову розібратися з блокуванням видання "Страна.ua"

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо повного блокування проросійського видання "Страна.ua". Доручив секретарю РНБО Олексію Данілову розібратися з цим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на петицію, яка опублікована на сайті президента України.

Зеленський нагадав про те, що Рада нацбезпеки та оборони вже двічі запроваджувала санкції проти засновників видання, а також блокувала інтернет-ресурси, які пов'язані з цим виданням.

За словами президента, моніторинг ефективності санкцій, є відповідальністю Кабінету міністрів, Служби безпеки України, Державної служби спеціального звʼязку і захисту інформації та Національного банку за участю Національної комісії, , яка здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації.

"З урахуванням викладеного електронну петицію надіслано секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства України порушені питання, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати Р.О.Балана про результати", - зазначається в петиції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого року РНБО запропонувала ввести санкції проти Анатолія Шарія й головного редактора "Страна.uа" Ігоря Гужви.

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Володимир ЗеленськийРНБООлексій Данілов