Зеленський дорікнув Заходу через зволікання з допомогою: небо захищається не риторикою

За тиждень росіяни використали проти України 130 "Шахедів", понад 80 російських ракет і майже 700 керованих авіабомб. Україна потребує реального захисту життів, а не риторик та думок партнерів.

"Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів", - дорікнув глава держави.

За словами Зеленського, у кожній ракеті, яка атакує Україну, знаходять десятки імпортних компонентів, які завозяться в Росію через територію сусідніх країн. Також ситуація і з ударними дронами "Шахед"

"Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви", - наголосив він.

Приклад Близького Сходу

Як зазначив президент, атака Ірану на Ізраїль продемонструвала, що сучасна авіація та сучасні системи ППО здатні захищати життя. Світ, наголосив глава держави, побачив, що таке справжній захист, і що він можливий.

"І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці - загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно", - продовжив він.

Україна, як сказав у зверненні президент, потребує допомоги партнерів, а не в їх риторик та думок.

"Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. І те, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки - те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати часу", - додав він.